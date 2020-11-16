الصين تستدعى 503 مركبات "سكودا" لمخاطر تتعلق بالسلامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المصلحة الوطنية الصينية لتنظيم السوق استدعاء 503 سيارات من طراز "سكودا سوبيرب" المستوردة اعتبارا من أول ديسمبر المقبل، وذلك لمخاطر تتعلق بالسلامة، وذكرت المصلحة (أعلى هيئة لمراقبة الجودة) - فى بيان اليوم - أن عملية الاستدعاء تشمل المركبات التى تم تصنيعها فى الفترة بين 22 أغسطس 2013 و 29 سبتمبر 2014، موضحة أن سبب الاستدعاء وجود أعطال فى مصباح إشارة الانعطاف قد لا يتم اكتشافها بسبب الإعداد غير الصحيح لبرامج التشخيص الخاصة بها، ما يزيد من مخاطر وقوع الحوادث. ومن المقرر أن يقوم وكلاء السيارة فى الصين بترقية البرنامج مجانا للقضاء على مخاطر السلامة.

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