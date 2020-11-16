شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن سوق اللحوم البلدى يشهد إستقرارا وذلك لما توفره الدولة من منافذ توزيع وتساعم في زيادة المعروض من اللحوم، مشيرة إلى أن أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين 16 - 11-2020، وسجلت أسعار اللحوم الكندوز 110-130 جنيها، و اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو ، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء قال إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول استيراد شحنة لحوم مصابة بفيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد أي شحنات لحوم مصابة بأي أمراض أو فيروسات، مُشددةً على أن جميع شحنات اللحوم المستوردة المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي فيروسات وبائية، وتخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل وزارتي الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، من خلال أخذ عينات منها وتحليلها، ويتم رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي.