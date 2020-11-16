شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم .. تبدأ من 23 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16-11-2020 استقرارا فى السوق المحلى بسبب زيادة المعروض، حيث سجل سعر الكيلو فى المزرعة 20-21 جنيها، يأتى ذلك وفقا لما اعلنته شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة ، إن سعر الكيلو في المزرعة 20 - 21 جنيها من المزرعة، والسعر للمستهلك يتراوح بين 23 - 26 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1 كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 35 جنيها، وأن سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31 - 33 جنيها.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه باستمرار طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بمختلف المحافظات في ظل وجود مخزون استراتيجى من السلع الغذائية بمخازن الوزارة يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر ، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتأمين مخزون من كافة السلع الأساسية طوال الوقت وهو ما نجحت فيه وزارة التموين خلال فترة جائحة كورونا حيث لم تشهد الأسواق نقص في أي سلع غذائية.

وأكد "المصيلحى" أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة ويوجد احتياطات آمنه و أرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين كما وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الشركات للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة كما تقوم مديريات التموين بكافة المحافظات بالتنسيق مع الشركات التابعة للوزارة من أجل مد اى محافظة بالسلع والمنتجات التي تحتاجها أول بأول.