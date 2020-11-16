شكرا لقرائتكم خبر عن سندات السعودية الدولية تسجل ثاني أعلى عائد استثمار بالأسواق الناشئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت السندات السعودية المقومة بالدولار ثاني أفضل أداء بين الدول النامية، بحيث بلغ العائد السنوي على الاستثمار حتى الأول من نوفمبر نحو 10%.

وتحظى السندات السعودية بأحد أعلى التصنيفات الائتمانية في الأسواق الناشئة، بحسب قناة العربية.

وكانت السعودية قد أصدرت سندات أجنبية "يوروبوند" بقيمة 7 مليارات دولار في أبريل الماضي، واستقطبت طلبات تعادل ثمانية أضعاف حجم الطرح.

وأظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي أن الأسواق الناشئة اجتذبت تدفقات استثمارية بقيمة 17.9 مليار دولار في أكتوبر 2020 بدعم من تحسن التوقعات للاقتصاد العالمي وقوة قطاع التكنولوجيا، مشيرا إلى أن مخاوف جديدة من موجة ثانية لجائحة فيروس كورونا والشكوك التي تحيط بالانتخابات الأميركية قيدتا الاتجاه الصعودي في أواخر أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة المالية، أعلنت في وقت سابق عن اكتمال عملية الشراء المبكر لجزء من سندات المصدر القائمة المستحقة في أغسطس، سبتمبر، نوفمبر، وديسمبر من هذا العام 2020.