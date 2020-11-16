شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية المشتركة في أوبك بلس تجتمع اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المقرر أن تستعرض اللجنة الفنية المشتركة بأوبك بلس تقييمات الامتثال لدى الدول في اجتماع يعقد اليوم الإثنين.

ومن المتوقع أن يبلغ امتثال مجموعة المنتجين في "أوبك+" لتخفيضات إنتاج النفط في أكتوبر 101%، حسبما أوردت وكالة رويترز.

ومن المقرر أن ترفع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء لها من بينهم روسيا، في إطار مجموعة تعرف بأوبك+، الإنتاج مليوني برميل يومياً اعتبارا من يناير، لكنهم يدرسون تعديل الاتفاق لمزيد من دعم السوق.

وسيكون الاجتماع المقبل لأوبك+ في 30 نوفمبر والأول من ديسمبر.

وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في وقت سابق إنها تتوقع نزول طلب النفط العالمي في 2020 بنحو 9.75 مليون برميل يوميا من توقعات سابقة بنزول 9.47 مليون برميل يوميا، مرجحا زيادة الطلب في 2021 بمقدار 6.25 مليون برميل يومياً من توقعات سابقة لزيادة 6.54 مليون برميل يومياً.