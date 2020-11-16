شكرا لقرائتكم خبر عن البحر الأحمر العالمية تعلن الانتهاء من دراسة خطة إعادة الهيكلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن الانتهاء من دراسة لإعادة هيكلة الشركة وشركاتها التابعة.

وقالت الشركة في لـ"تداول"، إنها انتهت من خطة العمل للفترة من العام 2021 وحتى العام 2025، الهادف إلى تحقيق التطلعات المرجوة للعودة لوضع الربحية وتعويض الآثار التي نتجت عن جائحة كورونا المتمثلة في إعادة جدولة تنفيذ بعض المشاريع الكبيرة أو تأجيلها خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن نتائج الدراسة خلصت إلى إعادة هيكلة الشركة وشركاتها التابعة، بهدف تعزيز الأداء من خلال عدد من المقترحات أهمها إغلاق الفروع والشركات التابعة ذات الأداء الأقل أو تقليص حصة الشركة فيها.

وخلصت الدراسة إلى تعزيز قدرات الشركة الحالية في المملكة العربية السعودية للمحافظة على مركزها الريادي في مجال تصنيع وتوريد الوحدات والمباني مسبقة الصنع وفي مجال تقديم خدمات إدارة المرافق والصيانة للمجمعات العمالية والسكنية.

وتضمنت الدراسة مقترحات نقل الخدمات المشتركة من دبي والفروع والشركات التابعة وتوحيدها بالمركز الرئيسي للشركة بالسعودية والعمل على المساهمة بفعالية في المشاريع والمبادرات المنبثقة عن رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030 والاستفادة من مخرجاتها في قطاعات الإسكان الميسر وتقديم الخدمات العقارية وإدارة الأصول.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن توقيعها لعقد تقديم خدمات المرافق والتشغيل والصيانة للمجمع السكني الإداري الذي ستقوم الشركة بتنفيذه ضمن مشروع نيوم الوطني الريادي.

وأفادت الشركة، بأن المجمع السكني الإداري يضم الوحدات السكنية مُسبقة الصنع والمكاتب وتجهيزاتها ضمن أحد المشاريع التنموية الرائدة بالمملكة.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 27.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 27.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى ارتفاع إجمالي الربح مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 52.4 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 45.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.