شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سعودي: استثمارات الصندوق السيادي سترفع من قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة مرحلة ما بعد كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال عمر باحليوه، رئيس ديوان الأعمال الأساسية للاستثمارات الاقتصادية بالسعودية، إن ما يقوم به صندوق الاستثمارات العامة من استثمارات ومشاريعه المتنوعة تأتي في إطار تطبيق رؤية 2030، كما أنها تساهم في تخفيف مخاطر الاستثمار وتنويع مصادر الدخل للدولة.

وأضاف باحليوه أن اعتزام الصندوق لضخ 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد السعودي في العامين المقبلين سيرفع قدرته لاستيعاب مرحلة ما بعد الجائحة في 2021، إضافة إلى تعزيز مكانته لدعم القطاع الخاص المستفيد الأكبر من حيث الفرص التجارية والاستثمارية، بحسب في مقابلة مع "العربية".

ونوه على أن صندوق الاستثمارات العامة سيعمل على ضخ استثمارات أولية في مشاريع البنية التحتية والتي عادة تشكل 20 إلى 25% من تكلفتها الإجمالية، وهذا يساعد على تضخيم الاستثمارات وتعزيز فرص نمو الدوائر الاستثمارية الأخرى، وبالتالي من المهم جدا دخوله كشريك في تلك المشاريع.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أكد في تصريحات مطلع الأسبوع الجاري أهمية صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز الاستثمارات السعودية في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن الصندوق سيضخ 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد السعودي في العامين المقبلين على أن يرتفع المبلغ خلال الأعوام المقبلة وصولا إلى 2030.

وأوضح الأمير أن الصندوق نجح في مضاعفة أصوله لتتجاوز 1.3 تريليون ريال من 560 مليون ريال، مع اتجاه الصندوق للوصول إلى أصول تصل إلى 7 تريليونات ريال في 2030.