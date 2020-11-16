شكرا لقرائتكم خبر عن فرانكلين تمبلتون: إصدارات الدين بمنطقة الخليج تجذب 112 مليار دولار خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محيي الدين قرنفل، مدير استثمارات الصكوك العالمية والدخل الثابت لدى فرانكلين تمبلتون، إن أدوات دين التي تم إصدارها منذ مطلع العام الجاري بمنطقة الخليج جذبت سيولة قيمتها 112 مليار دولار.

وأشار إلى أن حجم سوق الصكوك والسندات في منطقة الخليج بلغ حجمه 500 مليار دولار، مضيفا أن هذا المستوى يجعل من منطقة الخليج سوق أساسية من الأسواق الناشئة، ويتابعه المستثمرون المحليون والأجانب بصورة كبيرة السنوات المقبلة، بحسب قناة العربية.

وأشار إلى أن تراجع أسعار الفائدة على الدولار يجعل عجز ميزانيات المنطقة تمول بسعر منخفض وبالتالي يساهم في تراجع عجز الموازنة، لافتا إلى أن عجز موازنات دول الخليج في 2021 ستصل إلى 150 مليار دولار، وبالتالي فإن إصدارات أدوات الدين ستتجاوز مستوى 2020.

وأظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي أن الأسواق الناشئة اجتذبت تدفقات استثمارية بقيمة 17.9 مليار دولار في أكتوبر 2020 بدعم من تحسن التوقعات للاقتصاد العالمي وقوة قطاع التكنولوجيا، مشيرا إلى أن مخاوف جديدة من موجة ثانية لجائحة فيروس كورونا والشكوك التي تحيط بالانتخابات الأميركية قيدتا الاتجاه الصعودي في أواخر أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة المالية، أعلنت في وقت سابق عن اكتمال عملية الشراء المبكر لجزء من سندات المصدر القائمة المستحقة في أغسطس، سبتمبر، نوفمبر، وديسمبر من هذا العام 2020.