شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار من الأعلى له في أربعة أسابيع أمام الين عقب اتساع الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأعلى له منذ 20 من تشرين الأول/أكتوبر أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاريدا.

في تمام الساعة 07:08 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.19% إلى مستويات 104.58 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.78، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.49، بينما حقق الأعلى له عند 104.92، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 104.63.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت نمو 5.0% مقابل انكماش 7.9% في الربع الثاني الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو 4.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.1% مقابل 1.3% في الربع الثاني، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلي 1.0%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاع 3.9% مقارنة بالقراءة الأولية لشهر أيلول/سبتمبر والتوقعات بارتفاع 4.0% ومقابل ارتفاع 1.0% في آب/أغسطس الماضي، بينما أكدت القراءة السنوية النهائية للمؤشر ذاته على تراجع 9.0%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 13.8 مقابل 10.5 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا في مناقشة عبر الإنترنت تستضيفها مؤسسة بروكينجز.