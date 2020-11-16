شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اليورو للجلسة الثالثة على التوالي أمام الدولار في أولى جلسات الأسبوع والأنظار على حديث لاجارد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وحديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاريدا عبر الإنترنت.

في تمام الساعة 06:49 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.18% إلى مستويات 1.1850 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1829، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1855، بينما حقق الأدنى له عند 1.1828، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1834.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً إلى كشف المركزي الأوروبي عن التقرير النصف سنوي لمراجعة الاستقرار المالي وذلك قبل أن نشهد حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في قمة رواد التغيير التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق إلى تطورات المحادثات الجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حيال ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبالأخص مع قرب الموعد النهائي الأخير.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 13.8 مقابل 10.5 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا في مناقشة عبر الإنترنت تستضيفها مؤسسة بروكينجز.