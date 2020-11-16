شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يتأثر بسلبية المتوسط المتحرك– تحليل – 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حاول سعر الزوج استعادة الميل الصاعد بتشكيله مؤخرا لارتداد إيجابي إلا ثبات المتوسط المتحرك 55 قرب 0.9000 وتشكيله لحاجز إضافي قد يجبره على العودة للمسار الهابط والبدء بتكبد خسائر جديدة باستهدافه لمستوى 0.8915 وصولا نحو 0.8823 خلال الفترة المتوسطة.

مما سبق, سنستمر بترجيح المحاولات السلبية ما لم يتم اختراق محور المتوسط المتحرك 55 ليمكنه ذلك من الثبات مجددا ضمن محاور القناة الصاعدة وليزيد من فرص تسجيله لأرباح عديدة قد تبدأ من 0.9070 وصولا نحو 0.9185 بتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.9010 و 0.8915

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط