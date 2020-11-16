اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات الايجابية- تحليل - 16-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لإغلاقات إيجابية باستقراره فوق الدعم الممتد نحو 123.65 ليزيد ذلك من فرص تجديده للمحاولات الصاعدة قريبا باستهدافه لمستوى 124.40 و 125.40على التوالي. أما تعرض السعر لضغوط سلبية جديدة وتسلله دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيعيده للمسار الهابط وليزيد من فرص تكبده لخسائر كبيرة قد تمتد نحو 122.90 و 122.20, لذلك نؤكد على أهمية مراقبة تصرف السعر لحين تجميعه للعزم الإيجابي والبدء بتشكيل الموجات الصاعدة خلال الفترة الحالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.65 و 124.90
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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