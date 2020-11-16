شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحتاج لعزم إيجابي جديد-تحليل - 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تمركز سعر الزوج مجددا فوق الدعم المستقر عند 137.22 إلا أن افتقاره للعزم الإيجابي يفسر ضعف التداولات الحالية واستقراره قرب مستوى 138.20, لابد من التأكيد على أهمية تجميع السعر للعزم الإضافي ليمكنه ذلك من اختراق مستوى 138.90 وليفتح الباب امام تسجيله لأهداف جديدة قد تمتد نحو 139.40 و 140.60 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 137.70 و 138.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم