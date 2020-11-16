شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكتسب عزم إيجابي جديد– تحليل - 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر البلاتين بتجميعه للعزم الإيجابي نظرا لوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء لنلاحظ تجاوزه بذلك للمتوسط المتحرك 55 وانجذابه نحو المحطة الإيجابية الأولى المستقرة عند 905.00.
تمركز السعر بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بشكل أولي مستوى 940.00 وصولا نحو 980.00 خلال الفترة المتوسطة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 880.00 و 940.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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