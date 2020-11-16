شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحقق الهدف– تحليل -16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النحاس بتجديد المحاولات الصاعدة معتمدا على ثبات الدعم المستقر عند 3.1250 لنلاحظ تسجيله حاليا للعديد من الأهداف بوصوله نحو 3.2611, استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيدفع بالسعر لاستئناف الإيجابية وليستهدف بذلك المقاومة المحورية الممتدة نحو 3.3100 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات المستقبلية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.1700 و 3.3100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد