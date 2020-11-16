شكرا لقرائتكم خبر عن العلي ينال جائزة «لورييت 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حاز عادل العلي، الرئيسي التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، بتقدير عالمي جديد بفوزه بجائزة «لورييت 2020» من قبل مجلة «آفييشن ويك نتوورك» لفئة «استراتيجية شركة الخطوط الجوية»، حيث جاء التكريم تقديراً للاستراتيجية المتميزة التي تنتهجها «العربية للطيران» في ظل قيادته. وجاء التكريم تقديراً للإنجازات الاستثنائية التي حققها عادل العلي وفريق عمله على صعيد إطلاق مفهوم السفر الجوي منخفض التكلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والحرص في الوقت نفسه على إرساء نموذج عمل ربحي ومستدام.

وقال عادل العلي: يأتي هذا التكريم تقديراً لجميع فريق عمل «العربية للطيران» وتأكيداً على المسيرة التي قطعتها الشركة منذ إطلاقنا لمفهوم السفر الجوي منخفض التكلفة في المنطقة. ولا شّك أن هذا الفوز سيكون مصدر إلهام إضافياً يحفزنا لتقديم المزيد من الخدمات المبتكرة لعملائنا، والوفاء في الوقت نفسه بالتزامنا الدائم بتقديم القيمة المضافة.