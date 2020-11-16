شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 15-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 15-11-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وسط مبيعات عربية، وخسر رأس المال السوقي 1.8 مليار جنيه، ليغلق عند 627.232 مليار جنيه.

إيقاف تداول 24 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 24 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم غاز مصر، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، بنك البركة مصر، السعودية المصرية للاستثمار للأوراق المالية، اودن للاستثمارات المالية، بنك قطر الوطني الأهلي، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، العربية لاستصلاح الأراضي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، السويس للأسمنت، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، الإسماعيلية مصر للدواجن، القاهرة للخدمات التعليمية، العربية للمحابس، العالمية للاستثمار والتنمية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، بنك التعمير والإسكان، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ليسيكو مصر.

البورصة تخسر 1.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وسط مبيعات عربية، وخسر رأس المال السوقي 1.8 مليار جنيه، ليغلق عند 627.232 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 344.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.3 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.32%، والعرب على 6.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.88% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربة للبيع بقيمة 43.6 مليون جنيه، 23.3 مليون جنيه، 23.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 228.4 ألف جنيه،، 74.9 مليون جنيه، 15 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 10953 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2115 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12954 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4225 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1990 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2911 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1123 نقطة.

وصعدت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 52.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- غاز مصر بسعر إغلاق 73.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.93%.

- القاهرة الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.78%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي سعر إغلاق 8.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.48%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 24.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.83%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 5.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.71%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 12.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.68%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 4.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.93%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 10.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.76%.