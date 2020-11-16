شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مراحل تراجع مؤشرات البطالة حتى 7.3%.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل البطالة إلى 7.3٪ من إجمالي قوة العمل، مقابل 9.6٪ فى الربع الثاني من عام 2020، بانخفاض قدره 2.3٪، وبانخفاض قدره 0.5٪ عن الربع المماثل من العام السابق، وذلك وفقا لنتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث "يوليو- سبتمبر" لعام 2020.

وبلغ مـعدل البـطالة بين الذكور 5.8٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى، بينما كان 8.5٪ في الربع السابق مقابل 4.7٪ في الربع المماثل من العام السابق، وبلغ معدل البطالة بين الإناث 15.2٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى، بينما كان 16.2٪ في الربع السابق مقابل 22.7٪ في الربع المماثل من العام السابق، وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية "15 – 29 سنة" خلال الربع الحالى 65.8٪ مقابل 60.4٪ فى الربع السابق.

وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية "15- 29 سنة" 65.8٪ من إجمالى المتعطلين، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتى:

9.4٪ لإجمالي الفئة العمرية "15- 19 سنة" حيث بلغت "10٪ للذكور، 8.1٪ للأناث" مقابل 7.7٪ فى الربع السابق "الذكور 8.7٪ والإناث 4.8٪"، 31.7٪ لإجمالى الفئة العمـرية "20- 24 سنة" حيث بلغت "28.6٪ للذكور، 37.9٪ للأناث" مقابل 28.1٪ فى الربع السابق "الذكور 25.1٪ والإناث 37.1٪".

24.7٪ لإجمالي الفئة العمـرية "25- 29 سنة"، حيث بلغت "24.2 للذكور، 25.5٪ للأناث"، مقابل 24.6٪ فى الربع السابق "الذكور 22.4٪ والإناث 31٪"، كما أن 34.2٪ من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية "30 - 64 سنة" خلال الربع الحالي مقابل 39.7٪ خلال الربع السابق .