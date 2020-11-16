شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الإعلان قريبًا عن تعديل مسار مستهدفات الموازنة الحالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن للدين خدمة، كما أن الخدمة مرتبطة بالتكلفة، وكلما قلت التكلفة قلت خدمة الدين، وخدمة الدين تأتي من الإيرادات، وتقليل خدمة الدين يعني أن الإيرادات تذهب في مكان آخر، قائلاً: "وهو ما نريده أن تذهب الإيرادات في تحسين مستوى معيشة الناس والتعليم الصحة وغيرها".

وتابع معيط، خلال تقرير عرضته قناة سكاي نيوز، إن الحكومة كلما تجد فرصة تعمل عليها، كما أن آخر توجيهات من الرئيس السيسي كانت بتحسين أوضاع المعلمين وحصلنا على إجراءات بـ6.6 مليار جنيه والقانون صدر وحاليًا سنبداً الصرف يناير المقبل، قائلاً: "سيتم الإعلان قريبًا عن تعديل مسار مستهدفات الموازنة الحالية".

وأكمل وزير المالية، أن خفض الفائدة سيساهم في خفض فوائد الدين الحكومي بما يسمح بتوفير إيرادات إضافية للموازنة لزيادة الإنفاق على القطاعات الأخرى ذات الأولوية كالصحة والتعليم، مشيرًا إلى إمكانية تخصيص حزم مالية إضافية لمواجهة حدوث موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا.