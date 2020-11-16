شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية تعيد تشكيل مجلس إدارة إسكندرية للحراريات وتعدل النظام الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار التغييرات الشاملة التي تشهدها شركات قطاع الأعمال العام، لتغيير مجالس الإدارات للتوافق مع تعديلات القانون الجديد 185 لسنة 2020، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة إسكندرية للحراريات، برئاسة المهندس محمد السعداوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وتعيين الدكتور عماد محمد، رئيس مجلس إدارة غير متفرغ، وتعيين صلاح نحمده عضو منتدب تنفيذى، بجانب تعيين حنا يوسف ورضوى عبد المجيد سلامة، وممثل العمال أعضاء مجلس إدارة.

وحققت الشركة 222 مليون جنيه إيرادات العام المالى الماضى 2018-2019، مقابل تحقيق 213 مليون جنيه العام المالى 2017-2018 .

كما حققت الشركة 169 مليون جنيه العام المالى 2016-2017، مقابل إيرادات بلغت 123.4 مليون جنيه العام المالى 2015-2016، ومقابل 99 مليون جنيه العام المالى 2014-2015.

كما صدرت الشركة بنحو 176 مليون جنيه خلال آخر 5 سنوات ماضية .

ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسى للشركة للتوافق مع تعديلات قانون 203 لسنة 1991 بالقانون 185 لسنة 2020 مع فضل الإدارة عن الملكية وتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة .