شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الخضروات والفاكهة: لا توجد أزمة للطماطم وما يحدث فجوة موسمية فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق حاتم نجيب، نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، على ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق، والتى وصلت في بعض الأحيان لـ15 جنيهاً للكيلو الواحد، قائلا:" ليس لدينا أزمة ولكن الأزمة هي انتهاء موسم صيفي وبداية موسم شتوي، وفي نفس التوقيت تحدث ارتفاعات في الطلب".

وتابع نجيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنه التغييرات المناخية سبب أخر، ويكون هناك فجوة من الممكن أن تمتد إلى شهر تقريباً، مشيراً إلى أن المخزون الحالي في الأسواق لا يكفي الاحتياج، وهو ما يسبب في الأزمة الحالية،ـ وفي خلال الأيام القادمة العروة الشتوية في عدد من المحافظات ستنتج.

وأكمل نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، لا يوجد أزمة ولولا تدخل الدولة في الزراعات المحمية والصوب الزراعية للقوات المسلحة لسد الفجوات، وهناك شغل على أرض الواقع، مطالبا المواطنين بشراء الاحتياجات الضرورية، والبطاطس الكيلو وصل إلى جنيه ونصف.