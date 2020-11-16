شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام بتداولات 14.8 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.79% رابحاً 66.68 نقطة ليغلق عند مستوى 8501.58 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.3% رابحاً 266.81 نقطة ليغلق عند مستوى 20728.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 456.3 مليون سهم بقيمة 14.8 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 4.85%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 4.02%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.78%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.61%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.60%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.37%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.96%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.04%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.40%.

وقفز 156 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "العمران" بنسبة 10%، ثم سهم "أسيج" بنسبة 10%، ثم سهم "أنابيب السعودية" بنسبة 9.99%، فيما تراجع 33 سهماً على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.96%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 6.71%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 3.46%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.4 مليار ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الصناعات الكهربائية، عن توقيع شركاتها التابعة ( شركة وسكوسا وشركة المحولات السعودية) اتفاقيات توريد اختيارية ( ملزمة فقط لشركة الصناعات الكهربائية ) مع الشركة السعودية للكهرباء لتوريد معدات كهربائية، 110 مليون ريال سعودي تقريباً، بموجب الاتفاقيات ستقوم شركة الصناعات الكهربائية من خلال شركاتها التابعة ( شركة وسكوسا وشركة المحولات السعودية) بتوريد معدات كهربائية للشركة السعودية للكهرباء.