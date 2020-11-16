أخبار البورصة اليوم الأحد 15-11-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 15-11-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وسط مبيعات عربية، وخسر رأس المال السوقي 1.8 مليار جنيه، ليغلق عند 627.232 مليار جنيه.

إيقاف تداول 24 شرك

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 24 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم غاز مصر، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، بنك البركة مصر، السعودية المصرية للاستثمار للأوراق المالية، اودن للاستثمارات المالية، بنك قطر الوطني الأهلي، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، العربية لاستصلاح الأراضي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، السويس للأسمنت، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، الإسماعيلية مصر للدواجن، القاهرة للخدمات التعليمية، العربية للمحابس، العالمية للاستثمار والتنمية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، بنك التعمير والإسكان، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ليسيكو مصر.

البورصة تخسر 1.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وسط مبيعات عربية، وخسر رأس المال السوقي 1.8 مليار جنيه، ليغلق عند 627.232 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 344.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.3 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.32%، والعرب على 6.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.88% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربة للبيع بقيمة 43.6 مليون جنيه، 23.3 مليون جنيه، 23.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 228.4 ألف جنيه،، 74.9 مليون جنيه، 15 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 10953 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2115 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12954 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4225 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1990 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2911 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1123 نقطة.

وصعدت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائج أعمالها خلال الربع التسعة شهور الأولى من عام 2020، حيث حققت شركة إعمار مصر للتنمية، صافي ربح بلغ 1.02 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 628.99 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة نمو 62 % على أساس سنوي، وتراجعت إيرادات الشركة هامشياً خلال التسعة أشهر لتسجل 2.27 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 2.34 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما حققت شركة جي بي أوتو، خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، أرباحاً بلغت 794.77 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 174.07 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة نمو 356.6% على أساس سنوي، وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 16.11 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 18.3 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، كما تراجعت تكاليف النشاط إلى نحو 12.84 مليار جنيه، مقابل 15.52 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وحققت شركة الشرقية - ايسترن كومباني، خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021، أرباحاً بلغت 1.163 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.059 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 10% على أساس سنوي، وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 3.954 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.71 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

كما أعلنت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، عن تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية، على أساس سنوي، وسجلت صافي ربح بلغ 5.93 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 421.61 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 4.85 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 318.07 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما أعلنت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، عن تحقيق خسائر بلغت 31.98 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى سبتمبر 2020، مقابل خسائر بلغت 477.02 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق، بنسبة انخفاض 93% على أساس سنوي، وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 2 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 8.9 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وتراجعت أرباح الشركة الدولية للصناعات الطبية ايكمي، إلى 40.94 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 206.96 ألف جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 80%، على أساس سنوي، وتراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 1.94 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 3.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما تراجعت أرباح بنك قناة السويس، لتصل إلى 355.988 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 364.41 مليون جنيه بالفترة المقارن من 2019، وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال الفترة إلى 1.16 مليار جنيه، مقابل دخل بلغ 923.85 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.