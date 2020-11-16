شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي ترتفع بنسبة 0.33% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% رابحاً 15.94 نقطة ليغلق عند مستوى 4871.845 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 707.141 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 111.3 مليون سهم، بقيمة 328.6 مليون درهم، عبر تنفيذ 2371 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع التأمين بنسبة 3.93%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.20%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.78%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.34%.

وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 12.75%، ثم سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 5.77%، ثم سهم شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين بنسبة 5.51%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين بنسبة 5%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.9%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 62.4 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الخليج الاستثمارية، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر لعام 2020، وبلغ صافي أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، وبلغ 0.62 مليون درهم مقارنة بصافي خسائر 1.20 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2019، وساهم ربحية السهم 0.006 درهم مقارنة بخسائر 0.012 درهم.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل، عن نتائجها المالية الموحدة للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث بلغ صافي الربح 63.9 مليون درهم مقارنة مع 58.6 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.