شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب: الفاتورة الإلكترونية تقضى على التهرب الضريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سيد صقر رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى القضاء على التهرب الضريبي، وهى معنية بالمنشآت والمؤسسات.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، خلال فقرة حوارية، اليوم الأحد، على برنامج رأى عام، والذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، على فضائية ten tv، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية، مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمى، وفى حصر الاقتصاد غير الرسمى.

وأشار الدكتور سيد صقر، إلى أن الفاتورة الإلكترونية تمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، وذلك من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرية، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.

وأوضح الدكتور سيد صقر رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإداري.