شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. وارتفاع 8.4% لعقود برنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط الخام الآجلة مكاسب أسبوعية هي الثانية لها علي التوالي بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة، حيث ارتفعت أنشطة عقود خام القياس العالمي برنت تسليم شهر يناير 2021بنسبة 8.4 %، وذلك مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر ديسمبر 2020 ارتفاعا بنسبة8.1%، وسجلت أسعار النفط 42.78 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت عند التسوية يوم الجمعة منخفضا بمقدار 75 سنتا، أو ما يوازي 1.7%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40.13 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 99 سنتا، أو ما يوازي 2.4%.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، الخميس الماضي، إن من المستبعد أن يتلقى الطلب العالمي على النفط دفعة كبيرة من توزيع لقاحات لمنع الإصابة بكوفيد-19 قبل وقت متأخر من 2021، في وجهة نظر من المرجح أن تثبط مكاسب أسعار النفط التي حققتها منذ الإعلان عن إحراز تقدم بشأن لقاح للفيروس في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهرى "من السابق لأوانه جدا القول كيف ومتى ستسمح اللقاحات باستئناف الحياة الطبيعية. في الوقت الراهن، توقعاتنا لا تتنبأ بتأثير كبير في النصف الأول من 2021.

وارتفعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام على غير المتوقع الأسبوع الماضى، بينما هبط مخزون البنزين ونواتج التقطير، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس، وزاد مخزون الخام 4.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهى فى السادس من نوفمبر، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضه 913 ألف برميل وفقا لرويترز.