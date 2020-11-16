شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يصل الهدف الأول – تحليل - 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من الوصول إلى هدفنا الأول المنتظر عند 0.9110، بانتظار مزيد من الانخفاض لتخطي هذا المستوى وتأكيد امتداد الموجة الهابطة التي تستهدف مستوى 0.9010 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 0.9192 يمثّل شرط أساسي لاستمرار الموجة الهابطة المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9040 والمقاومة 0.9160

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط