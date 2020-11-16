شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الارتفاع – تحليل - 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الصاعد ليصل إلى حاجز 0.7300، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يتواجد عند 0.7413.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المتوقعة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 0.7210 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7230 والمقاومة 0.7370
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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