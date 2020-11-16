شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستعيد عافيته – تحليل - 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ملحوظة الآن ليرتقي فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% بعد الضغط سلباً عليه في الجلسات الماضية، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 45.25 وتمتد إلى 46.50.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 42.10 مهم لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد