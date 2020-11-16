شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً للدعم المحوري 40.05 وحافظ على ثباته فوقه، ليستأنف تداولاته الإيجابية مع افتتاح اليوم ويحاول العودة إلى القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع ملاحظة أن هناك ملامح نموذج قاع مزدوج ننتظر أن يساهم بدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، حيث يصل هدفنا الرئيسي التالي إلى 43.75.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أهمية الثبات فوق 40.05 لتحقيق الأهداف المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.50 والمقاومة 42.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد