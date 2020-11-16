شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تلامس الهدف – تحليل - 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر الفضة تداولات اليوم بارتفاع ملحوظ لينجح بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 25.06، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختراق هذا المستوى والاندفاع نحو أهدافنا الإيجابية التالية التي تصل إلى 26.00 ثم 26.88.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن الفشل بتحقيق الاختراق المطلوب سيضغط على السعر للارتداد هبوطاً وزيارة مناطق 23.60 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.40 والمقاومة 26.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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