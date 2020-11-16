شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من الهدف – تحليل - 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الارتفاع مع افتتاح اليوم ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 1901.80، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر أكمل تشكيل نموذج قاع مزدوج ننتظر أن يساهم بدفع السعر لتخطي المستوى المذكور وفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، حيث يمتد الهدف التالي إلى 1934.86.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن كسر 1890.00 سيضغط على السعر للانخفاض واختبار مناطق 1860.90 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1875.00 والمقاومة 1920.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد