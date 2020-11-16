شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يواجه مقاومة قوية – تحليل - 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مقاومة قوية عند حاجز 1.3170، ليرتد هبوطاً ويبدأ باختبار المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل حاجز دعم عند 1.3100، مما يدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع على المدى اللحظي، في طريقه للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد.
من هنا، فإننا نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ عند 1.3000 ثم 1.2960، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.3170 سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3030 والمقاومة 1.3170
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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