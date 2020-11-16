شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يواصل الانخفاض – تحليل - 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين مزيد من الميل الهابط ليتجاوز المتوسط المتحرك 50 ويستقر دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، والطري مفتوح أمام تحقيق هدفنا السلبي الرئيسي عند 103.65.
الثبات دون 105.20 مهم لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع، حيث إن اختراقه سيقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تستهدف مستويات 106.00 ثم 106.44 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 103.70 والمقاومة 105.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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