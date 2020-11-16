شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف الارتفاع – تحليل - 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اخترق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مستوى 1.3175 وأنهى تداولات يوم الجمعة الماضي فوقه، ويبدأ اليوم بارتفاع ملحوظ ليبتعد عن هذا المستوى، مما يؤكد توقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1.3300 وتمتد إلى 1.3482.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1.3140.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3140 والمقاومة 1.3330

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد