شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستعيد المسار الصاعد – تحليل - 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته الإيجابية بعد تأكيد العودة إلى القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 1.2011.

المتوسط المتحرك 50 يدعم السعر من الأسفل ليعزز التوقعات الإيجابية، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 1.1820، حيث إن كسر هذا المستوى سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد ليتجه نحو اختبار مناطق 1.1720 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1800 والمقاومة 1.1950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد