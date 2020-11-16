الاقتصاد

رئيس "مكيال المالية": القروض المتعثرة الأزمة الحقيقة التي تواجهها البنوك السعودية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال هشام أبو جامع، الرئيس التنفيذي لشركة تقنيات مكيال المالية، إن الأزمة الحقيقية للقطاع المصرفي السعودي الذي يمثل 40% من الوزن النسبي للأسهم المدرجة بالسوق السعودي هي القروض المتعثرة.

وأشار إلى أن استراتيجية اقتطاع المخصصات اختلفت من بنك إلى آخر، وهو ما ظهر في حجم المخصصات بالقطاع التي وصلت بالربع الثالث إلى 3.2 مليار ريال مقارنة بـ 5.5 مليار ريال في الربع الثاني، و3.8 مليار ريال بالربع الأول، حسبما أوردت قناة العربية.

وبين أن هذا يدل على أن بعض البنوك ربما أخذت مخصصات عالية في الربع الثاني وعادت لتخفض المخصصات في الربع الثالث، مثل البنك الأهلي التجاري، لافتا إلى أن خفض أسعار الفائدة لن يؤثر على أرباح البنوك.

يشار إلى أن البنوك السعودية أعلنت عن نتائج أعمالها بالربع الثالث والتسعة أشهر الأولى 2020، والتي أظهرت تناغماً بين كل من صافي الأرباح ونسبة تغطية القروض غير العاملة من جهة، حيث تراجعا، وحجم القروض غير العاملة والمخصصات من جهة أخرى، حيث ارتفعا.

وفي الوقت ذاته أظهرت تلك النتائج تحقيق كل من البنك الأهلي التجاري، والمجموعة المالية سامبا نمواً في أرباحهما، اللذان يسعيان للاندماج، ليغردان بذلك خارج السرب وللربع الثاني على التوالي، حيث كان الوحيدين اللذين حقق نموا في أرباحهما بالربع الثاني 2020، وإن انضم إليهما في الربع الثالث بنك البلاد، بينما أظهرت بقية البنوك نسباً باللون الأحمر سواء على مستوى الربع الثالث أو التسعة أشهر 2020.
أما بالنسبة للقروض والودائع، فعلى الرغم من ارتفاعهما واقتراب الودائع من 2 تريليون ريال (1.9 تريليون ريال)، إلا أن هناك أربعة بنوك تراجعت فيهم الوادئع، وهم (ساب، والفرنسي، والجزيرة، والاستثمار)، وبالرغم من هذا فإن نسبة القروض إلى الوادئع سجلت ارتفاعاً في جميع البنوك باستثناء العربي الوطني الذي تراجعت النسبة فيه.

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