شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 319 ألف أسرة سعودية استفادت من الحلول السكنية خلال 10 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن وزير الإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل، عن تجاوز برنامج سكني مستهدفاته للعام الجاري 2020 خلال 10 أشهر.

وأوضح الحقيل في بيان على الموقع الإلكتروني للوزراة، أن عدد الأسر المستفيدة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية بلغ 319,429 أُسرة، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة خلال شهر أكتوبر الماضي 33,667 أسرة، بينها 11,357 أسرة سكنت منازلها.

وقال الحقيل، أن البرنامج يواصل تقديم خدماته الإلكترونية عبر موقع وتطبيق "سكني" لتلبية كافة رغبات الأسر وتسهيل تملكها للمسكن الأول.

وأشار إلى أن الحلول والخيارات المتنوعة التي أتاحتها الوزارة عبر "سكني" وما صاحبها من تسهيلات وخدمات إضافية أسهمت في تجاوز الرقم المحدد لهذا العام والبالغ 300 ألف أسرة.

ولفت بأن ذلك كان له انعكاسه الفاعل على ارتفاع نسبة التملّك السكني وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بالوصول إلى نسبة 60% خلال 2020.

وتنوّعت الخيارات السكنية التي استفادت منها الأسر خلال هذا العام، إذ بلغ مجموع حُجوزات المستفيدين للوحدات السكنية تحت الإنشاء 71,855 وحدة، وتم إصدار 81,826 عقد لأراض سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز.

كما استفادت أكثر من 101 ألف أسرة من خيار القرض العقاري المدعُوم لشراء وحدة سكنية جاهزة، ونحو 64,698 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعُوم لخيار البناء الذاتي.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق، أن عدد الأسر التي استفادت من منتجات برنامج سكني خلال شهر يوليو 2020 بلغ 37.26 ألف أسرة.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن استفادة أكثر من 9 آلاف أسرة خلال شهر يونيو الماضي من مختلف الخيارات السكنية التي يوفرها البرنامج، وذلك ضمن سادس دفعات العام الجاري 2020.

وكان برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية قد أعلن في وقت سابق عن تسليم أكبر دفعة من الأراضي المجانية بنهاية شهر ديسمبر الماضي، حيث تم تسليم نحو 8.452 ألف قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، تمهيداً لبدء بنائها من قبل المستفيدين.