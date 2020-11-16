شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم أعلى حاجز 900$ للأونصة مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاريدا عبر الإنترنت.

في تمام الساعة 06:44 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.70% لتتداول حالياً عند 902.24$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 896.00$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 894.41$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى 92.61 مقارنة بالافتتاحية عند 92.72.

هذا وتابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية للإنتاج الصناعي والتي أوضحت استقرار النمو عند 6.9% خلال تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 6.7%، بينما عكست القراءة السنوية لمبيعات التجزئة تسارع النمو إلى 4.3% مقابل 3.3% في أيلول/سبتمبر الماضي، دون التوقعات التي أشارت لنمو 5.1%، وأظهر قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلي 5.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 5.4%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 13.8 مقابل 10.5 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا في مناقشة عبر الإنترنت تستضيفها مؤسسة بروكينجز.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس توقيع خمسة عشرة دولة من دول آسيا والمحيط الهادي على رأسهم الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم واليابان ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد عالمياً على أكبر اتفاقية تجارة حرة إقليمية عالمياً والتي تضم قرابة ثلث سكان العالم، إلا أن الاتفاق لم يشمل الولايات المتحدة.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى كشف شركة موديرنا عن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاحها لفيروس كورونا، ويأتي ذلك عقب الكشف مطلع الأسبوع الماضي عن النتائج الإيجابية للغاية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المشترك لشركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع شركة بيونتك الألمانية والتي بلغت 90% في الوقاية من الفيروس التاجي للذين لم يصابوا من قبل بكورونا.

ومن المحتمل أن تتقدم شركتي فايزر وبيونتك بحلول نهاية الأسبوع الجاري للحصول على إذن استخدام لقاحهم المشترك لكورونا في حالات الطوارئ، ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعربت في بيان لها مطلع الأسبوع الماضي لكون التوصل للقاح كورونا قد يغير الأوضاع بشكل كلي بحلول نهاية العام، مع الإفادة آنذاك بأن لقاح كورونا المشترك لفايزر وبيونتك يحتاج إلى 4.5$ مليار لكي يكون جاهز بحلول مطلع العام المقبل.

ويذكر أن بعض التقرير تطرقت لكون العلماء يأملون في الحصول على لقاح فعال لفيروس كورونا بنسبة 75% على الأقل، ونوه مستشار البيت الأبيض لجائحة كورونا الدكتور أنتوني فوتشي مسبقاً بأن اللقاح الفعال بنسبة 50% أو 60% سيكون مقبولاً، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 53.76 مليون ولقي 1,308,975 شخص مصرعهم في 220 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.