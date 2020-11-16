شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأخضر مع التفاؤل باتفاقية التجارة الحرة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الاثنين مدعومة بتفاؤل المستثمرين بتوقيع خمسة عشرة دولة من دول آسيا والمحيط الهادي على رأسهم الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم واليابان ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد عالمياً على أكبر اتفاقية تجارة حرة إقليمية في العالم بالأمس والتي تضم ما يقرب من ثلث سكان العالم وتهدف لخفض الرسوم الجمركية تدريجياً في العديد من المجالات، ونود الإشارة، لكون الاتفاق لم يشمل الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم.

كما يأتي ذلك التفاؤل مدعوماً بالتطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية والتي أظهرت نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث وتسارع نمو مبيعات التجزئة واستقرار نمو الإنتاج الصناعي بالإضافة لتراجع معدلات البطالة في الصين، بخلاف ذلك، فقد أوقفت بورصة الأوراق المالية الاسترالية تداول الأسهم بعد فترة وجيزة من الاقتتاح، مستشهدة "بإصدارات بيانات السوق" وأعلنت أنها "تعمل على تصحيح المشكلة في أسرع وقت ممكن"، بينما تتطلع الأسواق حالياً لحديث محافظ بنك استرالي فيليب لوي في ندوة عبر الإنترنت.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.78% ليربح 30.34 نقطة ويصل إلى المستوى 1,733.56، وارتفاع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.97% ليربح 501.15 نقطة ويصل إلى المستوى 25,887.02.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.76% ليربح 37.07 نقطة ويصل إلى المستوى 4,893.92، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.97% ليربح هو الأخر 32.12 نقطة ويصل إلى المستوى 3,342.23.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.47% ليربح 122.20 نقطة ويصل إلى المستوى 26,279.06، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.89% ليربح هو الأخر 47.25 نقطة ويصل إلى المستوى 2,541.12.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.35% ليربح 44.14 نقطة ويصل إلى المستوى 12,744.31، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.23% ليربح هو الأخر 79.08 نقطة ويصل إلى المستوى 6,484.30.