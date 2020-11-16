شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والأنظار على حديث لوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية مستكملاً مسيرات أخر جلسات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي وسط التطلع إلى حديث محافظ بنك استرالي فيليب لوي في ندوة عبر الإنترنت وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاريدا في مناقشة عبر الإنترنت.

في تمام الساعة 03:57 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.39% إلى مستويات 0.7295 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7267، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7298، بينما حقق الأدنى له عند 0.7259، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7270.

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هذا وتترقب الأسواق لما سوف يسفر عنه حديث محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي والذي من المقرر أن يلقي خطاباً تحت عنوان "كوفيد، اقتصادنا المتغير والسياسة النقدية" في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها لجنة التنمية الاقتصادية في استراليا، ونود الإشارة، إلى أنه من المقرر أيضا أن يشارك لوي غداً الثلاثاء في حلقة نقاش افتراضية بعنوان "الانتعاش الاقتصادي لاستراليا بعد كوفيد" في المنتدي الاستراتيجي الاسترالي.

ويتطلع المستثمرين أيضا في وقت لاحق اليوم إلى إلقاء مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي حيال الأسواق المالية كريستوفر كنت كلمة في الندوة الافتراضية لمنتدي التوريق الاسترالي، وذلك قبل أن نشهد غداً الثلاثاء كشف المركزي الاسترالي عن محضر اجتماعه الذي عقد في الثالث من هذا الشهر والذي تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 13.8 مقابل 10.5 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا في مناقشة عبر الإنترنت تستضيفها مؤسسة بروكينجز.