شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار نمو الإنتاج الصناعي في الصين خلال تشرين الأول/أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر للإنتاج الصناعي لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي أظهرت استقرار وتيرة النمو عند 6.9% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 6.7%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقرار نمو الإنتاج الصناعي في الصين خلال تشرين الأول/أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.