شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أظهرت نمو 5.0% مقابل انكماش 7.9% والتي عدلت من انكماش 7.8% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لنمو 4.4%.

أما عن القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار فقد عكست تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.1% مقابل 1.3% والتي عدلت من نمو 1.5% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلي 1.0%.