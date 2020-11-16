الاقتصاد

نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث يفوق التوقعات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أظهرت نمو 5.0% مقابل انكماش 7.9% والتي عدلت من انكماش 7.8% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لنمو 4.4%.

 

أما عن القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار فقد عكست تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.1% مقابل 1.3% والتي عدلت من نمو 1.5% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلي 1.0%.

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