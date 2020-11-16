شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل كبير نهاية تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 5992 نقطة، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يمهد الطريق أمام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 5850 نقطة كمستوى أول ثم 5650 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6250 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,881 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,076 نقطة