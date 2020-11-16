شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 10202 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، ويواجه المؤشر حاليا مستوى الدعم الهام عند 10100 نقطة، والذي نتوقع ان يدفع بالمؤشر مرة أخرى لأعلى مستوى المقاومة 10500 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر أعلى مستوى 10000 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,102 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,250 نقطة
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