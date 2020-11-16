شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.79% بما يعادل 66.681 نقطة، ليستعد المؤشر بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة 8,613.77، في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 8,613.77 استعداداً لمهاجمته، طيلة ثبات الدعم 8,199.48.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,199.48 ومستوى المقاومة 8,613.77.