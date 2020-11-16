زين (ZAIN) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 16-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره خلال تداولات امس الأحد ليغلق منخفضا لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 601 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 570 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 630 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 590 بينما مستوى المقاومة هو 610 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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