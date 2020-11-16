شكرا لقرائتكم خبر عن كابلات (CABLE) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 700 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، ملامسا بذلك خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تدفع بالسهم لأسفل لمستوى الدعم 670 فلس كمستوى أول ثم 590 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 740 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 690 بينما مستوى المقاومة هو 703 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط