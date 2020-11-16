شكرا لقرائتكم خبر عن كابلات (CABLE) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 700 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، ملامسا بذلك خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تدفع بالسهم لأسفل لمستوى الدعم 670 فلس كمستوى أول ثم 590 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 740 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 690 بينما مستوى المقاومة هو 703 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر كابلات (CABLE) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 16-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.