شكرا لقرائتكم خبر عن أجيليتي (AGLTY) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 645 فلس منخفضا بالمقارنة بإغلاقه السابق، وفي ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما نلاحظ ظهور إشارات سلبية على مؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يواصل التراجع لمستوى الدعم 600 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 680 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 640.0 بينما مستوى المقاومة هو 652.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط