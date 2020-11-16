الجزيرة (JAZEERA) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 16-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد منخفضا عند مستوى 612 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، وذلك بعدما لامس هدفه السعري المتوقع عند مستوى 620 فلس، مقتربا من موسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يشكل مقاومة قوية قد ترسل السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 560 فلس كمستوى أول ثم 510 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 650 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 600 بينما مستوى المقاومة هو 625 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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